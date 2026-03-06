Ильхам Алиев: Выражаю благодарность Эди Раме за непоколебимую поддержку Азербайджана
Внешняя политика
- 06 марта, 2026
- 17:50
Президент Ильхам Алиев поблагодарил премьер-министра Албании Эди Раму за поддержку Азербайджана после атаки иранских дронов на Нахчыван.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице президента в соцсети X.
"Хотел бы выразить глубочайшую благодарность премьер-министру Албании Эди Раме за непоколебимую поддержку Азербайджана после ударов беспилотников со стороны Иранского государства по Нахчыванской Автономной Республике. Наш народ высоко ценит проявленную вами решительную позицию, солидарность и единство", - говорится в публикации.
Последние новости
18:27
Иран сообщил о пожаре на судне после атаки дрона в Ормузском проливеВ регионе
18:26
BP и SOCAR изучают возможности совместной деятельности в УстюртеЭнергетика
18:16
ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного командира Ирана в ТегеранеДругие страны
18:15
Комиссия Милли Меджлиса: Цель атаки Ирана на Нахчыван - посеять смуту среди гражданВнешняя политика
18:12
BP планирует частично остановить на профилактику платформу "Центральный Азери"Энергетика
18:11
В MEDİA назвали фейком сообщения о переброске тяжелого оружия к границе с ИраномМедиа
18:08
Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю 8 МартаВнутренняя политика
18:08
Фото
Еще 30 человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан, среди них дипломаты - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
18:02