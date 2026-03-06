Ильхам Алиев: Выражаю благодарность Эди Раме за непоколебимую поддержку Азербайджана

Президент Ильхам Алиев поблагодарил премьер-министра Албании Эди Раму за поддержку Азербайджана после атаки иранских дронов на Нахчыван.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице президента в соцсети X.

"Хотел бы выразить глубочайшую благодарность премьер-министру Албании Эди Раме за непоколебимую поддержку Азербайджана после ударов беспилотников со стороны Иранского государства по Нахчыванской Автономной Республике. Наш народ высоко ценит проявленную вами решительную позицию, солидарность и единство", - говорится в публикации.