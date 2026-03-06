Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Ильхам Алиев: Выражаю благодарность Эди Раме за непоколебимую поддержку Азербайджана

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 17:50
    Ильхам Алиев: Выражаю благодарность Эди Раме за непоколебимую поддержку Азербайджана

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил премьер-министра Албании Эди Раму за поддержку Азербайджана после атаки иранских дронов на Нахчыван.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице президента в соцсети X.

    "Хотел бы выразить глубочайшую благодарность премьер-министру Албании Эди Раме за непоколебимую поддержку Азербайджана после ударов беспилотников со стороны Иранского государства по Нахчыванской Автономной Республике. Наш народ высоко ценит проявленную вами решительную позицию, солидарность и единство", - говорится в публикации.

    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана Эди Рама Албания
    İlham Əliyev: Edi Ramaya Azərbaycana göstərdiyi sarsılmaz dəstəyə görə minnətdarlığımı bildirirəm
    President Ilham Aliyev thanks Albanian PM for unwavering support for Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    18:27

    Иран сообщил о пожаре на судне после атаки дрона в Ормузском проливе

    В регионе
    18:26

    BP и SOCAR изучают возможности совместной деятельности в Устюрте

    Энергетика
    18:16

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации высокопоставленного командира Ирана в Тегеране

    Другие страны
    18:15

    Комиссия Милли Меджлиса: Цель атаки Ирана на Нахчыван - посеять смуту среди граждан

    Внешняя политика
    18:12

    BP планирует частично остановить на профилактику платформу "Центральный Азери"

    Энергетика
    18:11

    В MEDİA назвали фейком сообщения о переброске тяжелого оружия к границе с Ираном

    Медиа
    18:08

    Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин по случаю 8 Марта

    Внутренняя политика
    18:08
    Фото

    Еще 30 человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан, среди них дипломаты - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    18:02

    Азербайджан обратился в ICAO в связи с атакой иранских дронов на аэропорт Нахчывана

    Инфраструктура
    Лента новостей