Казахстан планирует до 2050 года создать стратегический резерв урана

В Казахстане изучают возможность создания государственного стратегического резерва уран для обеспечения будущих атомных электростанций необходимым топливом.

Как передает Report, со ссылкой на Казинформ, об этом сообщил председатель агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

По его словам, ведомство пересматривает подходы к недропользованию в урановой отрасли. Уран рассматривается не только как сырье, но и как стратегический ресурс для будущего развития экономики Казахстана.

"В целях обеспечения будущих АЭС необходимым топливом прорабатывается вопрос создания государственного стратегического резерва урана. Стратегией развития атомной отрасли Казахстана до 2050 года предусмотрено резервирование не менее 150 тыс. тонн урана к 2050 году, а также формирование и утверждение концептуальных подходов к созданию стратегического резерва урана", - сообщил глава агентства.

Предполагается, что стратегический резерв будет сформирован как многоуровневая и комплексная система, охватывающая всю цепочку обеспечения ядерным топливом: от резервирования запасов урана в недрах до формирования физического запаса природного урана, резерва готового ядерного топлива и других механизмов.

Ранее в своем Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости создать государственный стратегический резерв урана.

Также сообщалось, что Казахстану потребуется до 300 тысяч тонн урана для работы будущих АЭС на 100 лет.