В Эстонии хакеры дистанционно вывели из строя холодильники сети супермаркета

Крупная эстонская торговая сеть продуктовых магазинов подверглась кибератаке, в ходе которой злоумышленники получили доступ к компьютеру, использовавшемуся для удаленного управления холодильной системой магазина, и изменили температуру в витрине-холодильнике до 50 градусов тепла.

Как передает Report, об этом сообщает ERR со ссылкой на руководителя компании - производителя и дистрибьютора технологических систем охлаждения Kitman Coldtech Янна Мутсо.

По его словам, речь идет о крупном магазине одной из торговых сетей.

"Мы пока точно не знаем всех подробностей, но в Эстонии атаковали и других клиентов, не только наших. Все произошло сегодня утром", - сказал он.

По данным медиа, среди клиентов компании – торговые сети Selver, Rimi, Coop и Lidl.

Отметим, что в ночь на понедельник хакерской атаке подверглись также торговые сети Швеции – о проблемах с холодильными и морозильными камерами из-за вероятной кибератаки сообщили продуктовые сети Ica и Coop. Также кибератаке поверглись и холодильные камеры сети супермаркетов Delhaize.