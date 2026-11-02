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    В Эстонии хакеры дистанционно вывели из строя холодильники сети супермаркета

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 15:40
    В Эстонии хакеры дистанционно вывели из строя холодильники сети супермаркета

    Крупная эстонская торговая сеть продуктовых магазинов подверглась кибератаке, в ходе которой злоумышленники получили доступ к компьютеру, использовавшемуся для удаленного управления холодильной системой магазина, и изменили температуру в витрине-холодильнике до 50 градусов тепла.

    Как передает Report, об этом сообщает ERR со ссылкой на руководителя компании - производителя и дистрибьютора технологических систем охлаждения Kitman Coldtech Янна Мутсо.

    По его словам, речь идет о крупном магазине одной из торговых сетей.

    "Мы пока точно не знаем всех подробностей, но в Эстонии атаковали и других клиентов, не только наших. Все произошло сегодня утром", - сказал он.

    По данным медиа, среди клиентов компании – торговые сети Selver, Rimi, Coop и Lidl.

    Отметим, что в ночь на понедельник хакерской атаке подверглись также торговые сети Швеции – о проблемах с холодильными и морозильными камерами из-за вероятной кибератаки сообщили продуктовые сети Ica и Coop. Также кибератаке поверглись и холодильные камеры сети супермаркетов Delhaize.

    Киберпреступность (кибермошенничество) Сеть супермаркетов Бельгия Швеция Эстония
    Estoniyada hakerlər supermarket şəbəkəsinin soyuducularını sıradan çıxarıblar
    Hackers raised freezer temperature at Estonian supermarket chain to +50°C
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