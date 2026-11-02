В Азербайджане заемщиков защитят от невыплаты кредитов при потере работы

В Азербайджане планируется запуск нового страхового продукта, который защитит граждан от невыплаты кредитов в случае потери работы.

Как передает Report, об этом сообщил член Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

По словам депутата, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) уже разработал соответствующий порядок, внедрение которого ожидается в ближайшее время. Если страхование жизни и трудоспособности заемщиков уже регулируется регулятором, то новые нормы напрямую направлены на покрытие риска безработицы.

"В случаях, когда гражданин теряет работу по независящим от него причинам - из-за ликвидации предприятия, сокращения штата, смены собственника или решения суда о восстановлении прежнего сотрудника, - непогашенная задолженность перед банком будет полностью или частично выплачиваться страховой компанией. Это защитит заемщиков и снизит финансовые риски банков", - пояснил В. Байрамов.

Он отметил, что механизм охватит граждан, работающих по трудовым договорам, а условия соответствуют закону "Об страховании от безработицы": "Планируется обязательное предложение страхования от безработицы лицам, получающим кредиты в банках. Для заемщиков потребительских кредитов использование этой услуги будет добровольным - клиент сможет самостоятельно решать, оформлять ее или нет".

Депутат также отметил, что страхование заемщиков приведет к изменению структуры затрат по кредитам, однако это не должно вызвать удорожание займов. Поскольку страхование риска снижает финансовые издержки самих банков, регулятор рассчитывает на снижение процентных ставок по таким продуктам.

"Заявления ЦБА показывают, что при применении этого вида страхования банки пойдут на снижение процентных ставок. Ставка по кредиту со страховкой от безработицы будет ниже обычной, что компенсирует расходы на страховку и стимулирует граждан пользоваться новым инструментом", - заключил парламентарий.