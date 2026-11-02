Предотвращена попытка вывоза дизтоплива и кальянного табака из Азербайджана в Грузию

Государственная пограничная служба предотвратила попытку незаконной перевозки товаров из Азербайджана в Грузию.

Как передает Report со ссылкой на ГПС, на таможенном пункте "Красный мост" пограничный наряд подверг повторному досмотру два грузовых автомобиля марки "MAN", следовавших из Азербайджана в Грузию.

В ходе проверки выяснилось, что в транспортных средствах перевозились 240 единиц (24 кг) кальянного табака, 1 119 единиц автомобильных запчастей и 40 тонн дизельного топлива, хотя в документах в качестве груза был указан гипсовый камень.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.