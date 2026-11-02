Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Предотвращена попытка вывоза дизтоплива и кальянного табака из Азербайджана в Грузию

    Происшествия
    • 02 ноября, 2026
    • 15:50
    Предотвращена попытка вывоза дизтоплива и кальянного табака из Азербайджана в Грузию

    Государственная пограничная служба предотвратила попытку незаконной перевозки товаров из Азербайджана в Грузию.

    Как передает Report со ссылкой на ГПС, на таможенном пункте "Красный мост" пограничный наряд подверг повторному досмотру два грузовых автомобиля марки "MAN", следовавших из Азербайджана в Грузию.

    В ходе проверки выяснилось, что в транспортных средствах перевозились 240 единиц (24 кг) кальянного табака, 1 119 единиц автомобильных запчастей и 40 тонн дизельного топлива, хотя в документах в качестве груза был указан гипсовый камень.

    Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

    Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) Таможенный пост Красный мост Дизельное топливо Табак
    Azərbaycandan Gürcüstana qanunsuz dizel və qəlyan tütünü keçirilməsinin qarşısı alınıb
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