Azərbaycandan Gürcüstana qanunsuz dizel və qəlyan tütünü keçirilməsinin qarşısı alınıb
Hadisə
- 02 noyabr, 2026
- 15:25
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycandan Gürcüstana qanunsuz mal keçirməsinin qarşısı aınıb.
Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.
Sərhəd Nəzarətinin "Qırmızı körpü" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində Azərbaycandan Gürcüstan istiqamətinə hərəkət edən iki "MAN" markalı yük nəqliyyat vasitəsi sərhəd naryadı tərəfindən təkrar yoxlamaya cəlb olunub.
Bildirilib ki, yoxlama zamanı nəqliyyat vasitələrinin yük sənədlərində gips daşındığı göstərilsə də, 240 ədəd (24 kiloqram) qəlyan tütünü, 1119 ədəd avtomobil ehtiyat hissəsi və 40 ton dizel yanacağı aşkar edilib.
Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.
Son xəbərlər
16:15
Vəli Qasımov: "İstedadlı uşaqların inkişafındakı durğunluğun qarşısı alınmalıdır"Futbol
16:11
Foto
Ramin Məmmədov Şərurda vətəndaşların müraciətlərini dinləyibDaxili siyasət
16:08
Aynur Sofiyeva: Azərbaycanda qeyri-ənənəvi sahələrdə qadınların iştirakçılığı ildən-ilə artırDaxili siyasət
16:06
Hərbi xidmətdən boyun qaçırma faktları üzrə cinayət işləri başlanılıbHadisə
16:01
Estoniyada hakerlər supermarket şəbəkəsinin soyuducularını sıradan çıxarıblarDigər ölkələr
15:58
"Appcharge" Azərbaycanda vergi uçotuna alınıbBiznes
15:55
"Facebook"un Azərbaycandakı bazar payı oktyabrda 28 % azalıbİKT
15:52
Mirziyoyev: 2026-cı ilin əvvəlindən Özbəkistana 1 milyondan çox insan qayıdıbDigər ölkələr
15:46
Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi şəxs Monteneqrodan ölkəyə ekstradisiya olunacaqHadisə