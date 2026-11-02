Мирзиёев: В Узбекистан с начала 2026 года вернулось более 1 млн человек

С 2027 года направлять граждан Узбекистана работать за границу будут только частные агентства занятости.

Как передает Report об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании по трудовой миграции.

Он напомнил, что после упрощения порядка выдачи лицензий частным агентствам занятости их число за два года выросло в три раза, а количество трудоустроенных через них за рубежом - в 5 раз.

По словам президента, агентства работают в полностью прозрачной системе, ведется их рейтинг.

Основными критериями станут конкретное трудоустройство гражданина, обеспечение его прав, высокий доход и гарантированное социальное обеспечение. За каждого человека, трудоустроенного на высокооплачиваемую работу за рубежом, агентству будет выплачиваться 1,5 млн сумов ($1,2 тысячи).

Мирзиёев, слова которого приводит его пресс-служба, поручил в течение месяца внести проект постановления, направленного на вывод деятельности агентств на новый уровень.

Президент также обратил внимание, что на международном рынке труда крупные рекрутинговые компании стали важным связующим звеном между работодателями и квалифицированными специалистами. По его мнению, необходимо создать условия, чтобы такие компании сами готовили и напрямую трудоустраивали специалистов в Узбекистане.

По данным Мирзиёева, в этом году есть возможность трудоустроить 287 тысяч человек в 34 странах, "однако люди недостаточно осведомлены об этих возможностях".

Президент на совещании отметил важность трудоустройства лиц, возвращающихся в Узбекистан. В частности, с начала 2026 года в Узбекистан вернулись более 1,1 млн человек.