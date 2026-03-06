İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    BP yayda AÇG-də dərin laylardan qaz hasilatına başlayacaq

    Energetika
    • 06 mart, 2026
    • 17:41
    BP yayda AÇG-də dərin laylardan qaz hasilatına başlayacaq

    BP şirkəti bu ilin yayında "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlar blokundakı dərin laylarda yerləşən qaz ehtiyatlarının hasilatına başlamağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Covanni Kristofoli bu gün keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Biz bu yay AÇG-də dərin laylardan qaz hasilatına başlamağı planlaşdırırıq", - o qeyd edib.

    C.Kristofoli deyib ki, dərin laylarda çıxarıla bilən qaz ehtiyatları 4 milyard kubmetr həcmində qiymətləndirilir.

    BP şirkəti Türkiyə Azərbaycan Covanni Kristofoli
    BP летом начнет добычу глубокозалегающего газа на АЧГ
    BP may start extracting gas from deep-seated reserves at ACG

    Son xəbərlər

    18:37

    Azərbaycan, Belarus və Slovakiyanın baş qərargah rəisləri arasında telefon danışıqları olub

    Xarici siyasət
    18:34
    Foto

    AZAL-ın Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə 7-10 mart tarixlərini əhatə edən uçuş cədvəli

    İnfrastruktur
    18:32

    İsrail hərbçiləri Tehranda İranın yüksək rütbəli komandirini öldürüblər

    Digər ölkələr
    18:28

    Nəvaf Salam: Livan uçuruma yuvarlanır və ona zorla sırınan müharibəyə sürüklənir

    Digər ölkələr
    18:20

    Azərbaycan və Belarusun müdafiə nazirləri İranın Naxçıvana PUA hücumlarını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:18

    Gürcüstan və Ermənistanın müdafiə nazirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    18:13

    Sərhəd bağlandıqdan sonra öz ölkəsinə qayıdan Azərbaycan və İrana məxsus yük avtomobillərinin buraxılmasına başlanıb

    Xarici siyasət
    18:01

    Tramp İrandan qeyd-şərtsiz kapitulyasiya tələb edib

    Digər ölkələr
    18:01

    İlham Əliyev Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarını təbrik edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti