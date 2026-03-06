BP yayda AÇG-də dərin laylardan qaz hasilatına başlayacaq
Energetika
- 06 mart, 2026
- 17:41
BP şirkəti bu ilin yayında "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlar blokundakı dərin laylarda yerləşən qaz ehtiyatlarının hasilatına başlamağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Covanni Kristofoli bu gün keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"Biz bu yay AÇG-də dərin laylardan qaz hasilatına başlamağı planlaşdırırıq", - o qeyd edib.
C.Kristofoli deyib ki, dərin laylarda çıxarıla bilən qaz ehtiyatları 4 milyard kubmetr həcmində qiymətləndirilir.
