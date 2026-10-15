ABŞ-nin səkkiz ştatı OpenAI şirkətinə qarşı iddia qaldırıb
- 15 oktyabr, 2026
- 07:18
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Ayova Baş Prokuroru Brenna Berd, OpenAI-yə qarşı məhkəmə iddiası açaraq, şirkəti uşaqlara zərər verməkdə, valideynləri aldatmaqda və ştatın istehlakçı fırıldaqçılığı qanununu pozmaqda ittiham edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ştat baş prokurorunun ofisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
OpenAI şirkətinə qarşı ayrıca iddialar Aydaho, Arizona, Arkanzas, Qərbi Virciniya, Kanzas, Montana və Nebraska ştatlarında da qaldırılıb.
Brenna Berd bildirib ki, OpenAI ChatGPT-nin təhlükəsiz olduğunu iddia etsə də, çatbot təhlükəli tibbi məsləhətlər verir, insanları başqalarına zərər vurmağa sövq edir və intihar etməyin yolları barədə təlimatlar təqdim edir. O, bütün bunların istifadəçilərə saxta dost təsiri bağışlayan sistem vasitəsilə həyata keçirildiyini iddia edib.
Baş prokuror vurğulayıb ki, qaldırılan iddianın məqsədi uşaqları qorumaq və OpenAI şirkətini ştatın qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb etməkdir.
Baş prokurorluğun ofisi iddia edir ki, OpenAI ChatGPT-nin təhlükəsizliyi ilə bağlı istifadəçiləri yanıldıb. Qurum həmçinin çatbotun tənqidi düşüncəyə mənfi təsir göstərməsi, paranoya və sayıqlama hallarını gücləndirməsi, təhlükəli tibbi tövsiyələr verməsi, eləcə də qeyri-sağlam davranış və münasibət modellərini təşviq etməsi ilə bağlı araşdırmalara istinad edib.
Berd məhkəmədən OpenAI şirkətinin ştatın istehlakçıların aldadılmasına qarşı qanununa əməl etməsinin təmin olunmasını, iddiaçının təhlükəli hesab etdiyi təcrübələrə son qoyulmasını və baş prokurorun mövqeyinə görə şirkətin fəaliyyətindən zərər çəkmiş ştat sakinlərinin hüquqlarının bərpa edilməsini tələb edib.
Qeyd edək ki, sadalanan ittihamlar iddia tərəfinin mövqeyini əks etdirir; şirkətin qanunu pozması barədə yekun hüquqi qərar bu məlumatda göstərilmir.