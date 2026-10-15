Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Восемь штатов США подали иски к разработчику ChatGPT из-за вреда детям

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 06:54
    Восемь штатов США подали иски к разработчику ChatGPT из-за вреда детям

    Генпрокурор Айовы Бренна Берд объявила об иске против OpenAI, обвинив компанию в причинении вреда детям, обмане родителей и нарушении закона штата о мошенничестве в отношении потребителей.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора штата.

    Отдельные иски против OpenAI также были поданы в Айдахо, Аризоне, Арканзасе, Западной Вирджинии, Канзасе, Монтане и Небраске.

    "OpenAI причиняет вред детям и лжет жителям Айовы. OpenAI утверждает, что ChatGPT безопасен, в то время как он дает опасные медицинские советы, побуждает людей причинять вред другим и инструктирует людей совершать самоубийство - и все это, притворяясь их фальшивым другом. Мой иск направлен на защиту наших детей и привлечение OpenAI к ответственности в соответствии с законодательством нашего штата", - заявила Берд.

    В офисе генпрокурора утверждают, что OpenAI вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности ChatGPT. Там также сослались на исследования, которые, по их данным, указывают на негативное влияние чат-бота на критическое мышление, усиление паранойи и бредовых состояний, опасные медицинские рекомендации и нездоровые модели поведения и отношений.

    Берд потребовала обязать OpenAI соблюдать закон штата о мошенничестве в отношении потребителей, прекратить практики, которые истец считает опасными, и восстановить права жителей штата, которых, по позиции генпрокурора, затронули действия компании.

    Судебный иск ChatGPT Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-nin səkkiz ştatı OpenAI şirkətinə qarşı iddia qaldırıb
    8 US states sue OpenAI, claiming ChatGPT harms young users
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    19:23
    Хакеры разослали тысячи фишинговых писем немецким политикам, включая Мерца
    Другие страны
    19:06
    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов
    В регионе
    18:57
    Ирак предложил объединить энергетические и транспортные сети стран региона
    Другие страны
    18:32
    Ас-Сиси заявил о готовности Египта оказать военную помощь Саудовской Аравии
    Другие страны
    18:15
    У побережья Йемена танкер открыл предупредительный огонь по приблизившейся лодке
    Другие страны
    17:59
    У берегов Калифорнии из-за потепления океана появились редкие тропические морские виды
    Другие страны
    17:48
    Фото
    В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах Грузии
    В регионе
    17:32
    В Anthropic допустили рост экономики США почти на 50% к 2030 году благодаря ИИ
    Другие страны
    17:20
    Зеленский: Европейские страны разрабатывают альтернативы Starlink
    Другие страны
    Лента новостей