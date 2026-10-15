Восемь штатов США подали иски к разработчику ChatGPT из-за вреда детям

Генпрокурор Айовы Бренна Берд объявила об иске против OpenAI, обвинив компанию в причинении вреда детям, обмане родителей и нарушении закона штата о мошенничестве в отношении потребителей.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора штата.

Отдельные иски против OpenAI также были поданы в Айдахо, Аризоне, Арканзасе, Западной Вирджинии, Канзасе, Монтане и Небраске.

"OpenAI причиняет вред детям и лжет жителям Айовы. OpenAI утверждает, что ChatGPT безопасен, в то время как он дает опасные медицинские советы, побуждает людей причинять вред другим и инструктирует людей совершать самоубийство - и все это, притворяясь их фальшивым другом. Мой иск направлен на защиту наших детей и привлечение OpenAI к ответственности в соответствии с законодательством нашего штата", - заявила Берд.

В офисе генпрокурора утверждают, что OpenAI вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности ChatGPT. Там также сослались на исследования, которые, по их данным, указывают на негативное влияние чат-бота на критическое мышление, усиление паранойи и бредовых состояний, опасные медицинские рекомендации и нездоровые модели поведения и отношений.

Берд потребовала обязать OpenAI соблюдать закон штата о мошенничестве в отношении потребителей, прекратить практики, которые истец считает опасными, и восстановить права жителей штата, которых, по позиции генпрокурора, затронули действия компании.