    BP летом начнет добычу глубокозалегающего газа на АЧГ

    Энергетика
    • 06 марта, 2026
    • 17:31
    BP летом начнет добычу глубокозалегающего газа на АЧГ

    Компания BP планирует летом текущего года начать добычу газа с глубокозалегающих пластов на блоке месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ).

    Как передает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на пресс-конференции 6 марта.

    "Мы планируем начать добычу газа с глубокозалегающих пластов на АЧГ этим летом", - сказал Кристофоли.

    Он добавил, что извлекаемые запасы газа в глубокозалегающих пластах оцениваются в 4 млрд кубометров.

    Лента новостей