BP летом начнет добычу глубокозалегающего газа на АЧГ

Компания BP планирует летом текущего года начать добычу газа с глубокозалегающих пластов на блоке месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ).

Как передает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на пресс-конференции 6 марта.

"Мы планируем начать добычу газа с глубокозалегающих пластов на АЧГ этим летом", - сказал Кристофоли.

Он добавил, что извлекаемые запасы газа в глубокозалегающих пластах оцениваются в 4 млрд кубометров.