BP летом начнет добычу глубокозалегающего газа на АЧГ
Энергетика
- 06 марта, 2026
- 17:31
Компания BP планирует летом текущего года начать добычу газа с глубокозалегающих пластов на блоке месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ).
Как передает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на пресс-конференции 6 марта.
"Мы планируем начать добычу газа с глубокозалегающих пластов на АЧГ этим летом", - сказал Кристофоли.
Он добавил, что извлекаемые запасы газа в глубокозалегающих пластах оцениваются в 4 млрд кубометров.
