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    Bakının bir çox yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 15 oktyabr, 2026
    • 08:24
    Bakının bir çox yollarında tıxac yaranıb

    Bakının bir çox yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    3. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    4. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    5. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    6. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    7. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    8. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    9. Zərifə Əliyeva küçəsində;

    10. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    11. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakıda tıxac problemi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM)
    В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта
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