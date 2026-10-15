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    В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2026
    • 08:27
    В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    3. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    6. Проспект Бабека, в направлении центра;

    7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    9. Улица Зарифы Алиевой;

    10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".

    Ситуация на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ)
    Bakının bir çox yollarında tıxac yaranıb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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