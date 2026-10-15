В Баку на некоторых улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

5. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9. Улица Зарифы Алиевой;

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".