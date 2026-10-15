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    Britaniya Çernobıl AES-in təmiri üçün Ukraynaya 17 milyon funt sterlinq ayırıb

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 07:46
    Britaniya Çernobıl AES-in təmiri üçün Ukraynaya 17 milyon funt sterlinq ayırıb

    Böyük Britaniya hökuməti Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasındakı qurğuların təmiri üçün Ukraynaya 17 milyon funt sterlinq (22,5 milyon dollar) vəsait ayrılmasına qərar verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniya Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ayrılan vəsait Çernobıl AES-in qoruyucu örtüyünün və konstruksiyasının havalandırma sisteminin bərpası üzrə mühüm təmir işlərinin maliyyələşdirilməsinə, eləcə də qurğunun istismar müddətinin uzadılmasına imkan verəcək.

    Məlumata görə, təmir işləri korroziyanın aradan qaldırılması baxımından da zəruridir. Qeyd olunub ki, korroziya onilliklər ərzində beynəlxalq səviyyədə yatırılmış investisiyaları təhlükə altına ala və uzunmüddətli ekoloji risklər yarada bilər.

    Çernobıl AES Böyük Britaniya
    Лондон выделит Киеву средства на ремонт Чернобыльской АЭС
    UK allocates £17 million to repair Chernobyl NPP
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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