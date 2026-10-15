Лондон выделит Киеву средства на ремонт Чернобыльской АЭС

Правительство Великобритании распорядилось выделить Украине £17 млн ($22,5 млн) на ремонт сооружений на Чернобыльской атомной электростанции.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба британского кабмина.

"Эта поддержка позволит профинансировать важнейшие ремонтные работы по восстановлению конфайнмента и вентиляции конструкции [Чернобыльской АЭС], а также продлить срок ее службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонт также необходим для ликвидации коррозии, которая "может подорвать десятилетия международных инвестиций" и создать долгосрочные экологические риски.