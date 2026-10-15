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    Лондон выделит Киеву средства на ремонт Чернобыльской АЭС

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 07:11
    Лондон выделит Киеву средства на ремонт Чернобыльской АЭС

    Правительство Великобритании распорядилось выделить Украине £17 млн ($22,5 млн) на ремонт сооружений на Чернобыльской атомной электростанции.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба британского кабмина.

    "Эта поддержка позволит профинансировать важнейшие ремонтные работы по восстановлению конфайнмента и вентиляции конструкции [Чернобыльской АЭС], а также продлить срок ее службы", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что ремонт также необходим для ликвидации коррозии, которая "может подорвать десятилетия международных инвестиций" и создать долгосрочные экологические риски.

    Чернобыльская АЭС Денежные средства Великобритания Украина
    Britaniya Çernobıl AES-in təmiri üçün Ukraynaya 17 milyon funt sterlinq ayırıb
    UK allocates £17 million to repair Chernobyl NPP
    44 - Tezliklə
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