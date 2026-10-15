Лондон выделит Киеву средства на ремонт Чернобыльской АЭС
Другие страны
- 15 октября, 2026
- 07:11
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Правительство Великобритании распорядилось выделить Украине £17 млн ($22,5 млн) на ремонт сооружений на Чернобыльской атомной электростанции.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба британского кабмина.
"Эта поддержка позволит профинансировать важнейшие ремонтные работы по восстановлению конфайнмента и вентиляции конструкции [Чернобыльской АЭС], а также продлить срок ее службы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонт также необходим для ликвидации коррозии, которая "может подорвать десятилетия международных инвестиций" и создать долгосрочные экологические риски.
Britaniya Çernobıl AES-in təmiri üçün Ukraynaya 17 milyon funt sterlinq ayırıb
UK allocates £17 million to repair Chernobyl NPP
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