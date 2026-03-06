İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Ferqus Auld: Bakı və London strateji tərəfdaşlığı möhkəmləndirir

    Xarici siyasət
    • 06 mart, 2026
    • 17:33
    Ferqus Auld: Bakı və London strateji tərəfdaşlığı möhkəmləndirir

    Azərbaycan və Böyük Britaniya strateji tərəfdaşlığı möhkəmləndirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın Bakıdakı səfiri Ferqus Auld "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyevin Britaniyaya səfəri iqtisadi artım, diversifikasiya və innovasiya sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını əhatə etdi", - səfir yazıb.

    O, həmçinin qeyd edib ki, səfər iki ölkə arasındakı srateji tərəfdaşlığın genişliyinin nümunəsidir: "Belə səfərlər tərəfdaşlıqların irəliləməsinə xidmət edir. Davamlı olsun!"

    Bakı Azərbaycan Böyük Britaniya Rəşad Nəbiyev
    Баку и Лондон укрепляют стратегическое партнерство
    UK envoy: Baku, London deepen strategic partnership

    Son xəbərlər

    18:37

    Azərbaycan, Belarus və Slovakiyanın baş qərargah rəisləri arasında telefon danışıqları olub

    Xarici siyasət
    18:34
    Foto

    AZAL-ın Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə 7-10 mart tarixlərini əhatə edən uçuş cədvəli

    İnfrastruktur
    18:32

    İsrail hərbçiləri Tehranda İranın yüksək rütbəli komandirini öldürüblər

    Digər ölkələr
    18:28

    Nəvaf Salam: Livan uçuruma yuvarlanır və ona zorla sırınan müharibəyə sürüklənir

    Digər ölkələr
    18:20

    Azərbaycan və Belarusun müdafiə nazirləri İranın Naxçıvana PUA hücumlarını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:18

    Gürcüstan və Ermənistanın müdafiə nazirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    18:13

    Sərhəd bağlandıqdan sonra öz ölkəsinə qayıdan Azərbaycan və İrana məxsus yük avtomobillərinin buraxılmasına başlanıb

    Xarici siyasət
    18:01

    Tramp İrandan qeyd-şərtsiz kapitulyasiya tələb edib

    Digər ölkələr
    18:01

    İlham Əliyev Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarını təbrik edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti