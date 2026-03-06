Баку и Лондон укрепляют стратегическое партнерство

Азербайджан и Великобритания укрепляют стратегическое партнерство.

Как передает Report, об этом написал посол Великобритании в Баку Фергюс Олд в соцсети Х.

"Визит министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева в Великобританию охватил возможности сотрудничества в сферах экономического роста, диверсификации и инноваций", - написал посол.

Он также отметил, что визит наглядно демонстрирует широту стратегического партнерства между Азербайджаном и Великобританией:

"Подобные визиты способствуют развитию партнерских отношений. Пусть будет продолжение!".