Баку и Лондон укрепляют стратегическое партнерство
- 06 марта, 2026
- 17:26
Азербайджан и Великобритания укрепляют стратегическое партнерство.
Как передает Report, об этом написал посол Великобритании в Баку Фергюс Олд в соцсети Х.
"Визит министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева в Великобританию охватил возможности сотрудничества в сферах экономического роста, диверсификации и инноваций", - написал посол.
Он также отметил, что визит наглядно демонстрирует широту стратегического партнерства между Азербайджаном и Великобританией:
"Подобные визиты способствуют развитию партнерских отношений. Пусть будет продолжение!".
Nazir @RashadNNabiyev-in 🇬🇧-ya səfəri iqtisadi artım, diversifikasiya və innovasiya sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını əhatə etdi.— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) March 6, 2026
Bu, 🇬🇧-🇦🇿 Strateji Tərəfdaşlığımızın genişliyinin nümunəsidir. Belə səfərlər tərəfdaşlıqların irəliləməsinə xidmət edir. Davamlı olsun! 🤝 pic.twitter.com/bGMUcU6APi