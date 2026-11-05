"Benfika" FIBA Avropa Kubokunda "LANDAU Lions"a qalib gəlib
Komanda
- 05 noyabr, 2026
- 00:53
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın "LANDAU Lions" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda Portuqaliyanın "Benfika" kollektivi ilə üz-üzə gəlib.
"Report"un məlumatına görə, Lissabon şəhərində keçirilən G qrupunun V turunun oyununda ev sahibləri qələbə qazanıb - 97:76.
Xatırladaq ki, "LANDAU Lions" IV turda Türkiyənin "Denizli Basket" kollektivinə qalib gəlib - 94:86. Ölkə təmsilçisi əvvəlki üç görüşdə isə məğlub olub. Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu komanda Danimarkanın "Bakken Birs" (88:91), İsveçrənin "Lions de Geneve" (83:105), Slovakiyanın "Prievidza" klubuna (84:108) uduzub.
Son xəbərlər
08:30
ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilibDigər ölkələr
08:15
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilibHadisə
08:10
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıbİnfrastruktur
08:03
Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlərDigər ölkələr
08:00
Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu GünüdürMedia
07:20
Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölübDigər ölkələr
06:42
Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçiribDigər ölkələr
06:15
Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşübDigər ölkələr
05:45
Egey dənizində zəlzələ olubRegion