Мазахир Панахов будет наблюдать за выборами в Сербии
Внешняя политика
- 19 октября, 2026
- 13:11
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов 24 октября посетит Сербию.
Как сообщает балканское бюро Report, он возглавит азербайджанскую делегацию, которая будет наблюдать за парламентскими выборами в этой стране.
Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Сербии состоятся 25 октября.
Məzahir Pənahov Serbiyada seçkiləri müşahidə edəcək
Mazahir Panahov to observe parliamentary elections in Serbia
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