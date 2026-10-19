Мазахир Панахов будет наблюдать за выборами в Сербии

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов 24 октября посетит Сербию.

Как сообщает балканское бюро Report, он возглавит азербайджанскую делегацию, которая будет наблюдать за парламентскими выборами в этой стране.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Сербии состоятся 25 октября.