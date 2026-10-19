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    Мазахир Панахов будет наблюдать за выборами в Сербии

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 13:11
    Мазахир Панахов будет наблюдать за выборами в Сербии

    Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов 24 октября посетит Сербию.

    Как сообщает балканское бюро Report, он возглавит азербайджанскую делегацию, которая будет наблюдать за парламентскими выборами в этой стране.

    Отметим, что внеочередные парламентские выборы в Сербии состоятся 25 октября.

    Выборы в Сербии Мазахир Панахов
    Məzahir Pənahov Serbiyada seçkiləri müşahidə edəcək
    Mazahir Panahov to observe parliamentary elections in Serbia
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