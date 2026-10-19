İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Məzahir Pənahov Serbiyada seçkiləri müşahidə edəcək

    Xarici siyasət
    • 19 oktyabr, 2026
    • 13:03
    Məzahir Pənahov Serbiyada seçkiləri müşahidə edəcək

    Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov oktyabrın 24-də Serbiyaya səfər edəcək.

    "Report"un Balkan bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, MSK sədri bu ölkədə keçiriləcək parlament seçkilərini müşahidə edəcək Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olacaq.

    Qeyd edək ki, Serbiyada növbədənkənar parlament seçkiləri oktyabrın 25-də keçiriləcək.

    Məzahir Pənahov Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) Serbiya Növbədənkənar parlament seçkiləri
    Мазахир Панахов будет наблюдать за выборами в Сербии
    Mazahir Panahov to observe parliamentary elections in Serbia
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