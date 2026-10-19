Məzahir Pənahov Serbiyada seçkiləri müşahidə edəcək
Xarici siyasət
- 19 oktyabr, 2026
- 13:03
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Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov oktyabrın 24-də Serbiyaya səfər edəcək.
"Report"un Balkan bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, MSK sədri bu ölkədə keçiriləcək parlament seçkilərini müşahidə edəcək Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olacaq.
Qeyd edək ki, Serbiyada növbədənkənar parlament seçkiləri oktyabrın 25-də keçiriləcək.
Мазахир Панахов будет наблюдать за выборами в Сербии
Mazahir Panahov to observe parliamentary elections in Serbia
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