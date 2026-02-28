İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Doha İranın Qətər ərazisinə raket zərbələrini pisləyir

    • 28 fevral, 2026
    • 15:02
    Doha İranın Qətər ərazisinə raket zərbələrini pisləyir

    Qətər öz ərazisinin İranın ballistik raketləri ilə atəşə tutulmasını qətiyyətlə pisləyir.

    Bu barədə "Report" Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına istinadən xəbər verir.

    Bəyanatda İranın Qətər ərazisinə endirdiyi zərbələrin "milli suverenliyin kobud şəkildə pozulması, ölkənin təhlükəsizliyinə və ərazi bütövlüyünə birbaşa hücum" olduğu, eləcə də regionun sabitliyini və təhlükəsizliyini təhdid edən qəbuledilməz eskalasiya olduğu vurğulanıb.

    "Xarici İşlər Nazirliyi təsdiq edir ki, Qətər öz suverenliyini müdafiə etmək, təhlükəsizliyini və milli maraqlarını təmin etmək məqsədilə beynəlxalq hüququn müddəalarına uyğun olaraq və hücumun xarakterinə mütənasib şəkildə bu atəşə (İran tərəfindən - red.) cavab vermək hüququnu özündə saxlayır", - XİN-in bəyanatında deyilir.

    Доха осуждает ракетные удары Ирана по территории Катара
    Doha condemns Iranian missile strikes on Qatari territory

