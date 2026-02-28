İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Cəlilabadda leysan müvəqqəti körpünü yenidən yararsız hala salıb

    Hadisə
    • 28 fevral, 2026
    • 11:05
    Cəlilabadda leysan müvəqqəti körpünü yenidən yararsız hala salıb

    Cəlilabad rayonunun Vənlik kəndi ərazisində yerləşən müvəqqəti körpü leysan yağışlarından sonra yenidən qəzalı vəziyyətə düşüb.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna kənd sakinləri məlumat verib.

    Sakinlərin sözlərinə görə, ötən il yağan güclü yağışlar nəticəsində körpü ciddi zədələnmiş, sonradan isə müvəqqəti şəkildə bərpa olunmuşdu. Bu ilin yanvar ayında yağan intensiv yağışlar və sel suları körpünü yenidən yararsız vəziyyətə salıb. Daha sonra aparılan müvəqqəti təmir işləri nəticəsində keçid bərpa edilsə də, son leysan yağışları körpünü yenidən yuyaraq sıradan çıxarıb.

    Hazırda aidiyyəti qurumlar tərəfindən ərazidə müvəqqəti təmir işlərinə başlanılıb.

    Qeyd edək ki, sözügedən körpü rayonun Vənlik, Oğrubulaq və Fətullaqışlaq kənd sakinlərinin rayon mərkəzinə gediş-gəlişi üçün istifadə etdikləri yeganə nəqliyyat bağlantısıdır. Körpünün yararsız vəziyyətə düşməsi nəticəsində üç kəndin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi müvəqqəti olaraq kəsilib.

    Son xəbərlər

    11:08
    Video

    "Region Plus" analitik jurnalının 20 yaşı tamam olur - VİDEO

    Multimedia
    11:05

    Cəlilabadda leysan müvəqqəti körpünü yenidən yararsız hala salıb

    Hadisə
    11:05

    Xameneinin Tehrandakı ofisinə hücum edilib - YENİLƏNİB

    Region
    11:02
    Foto

    İsmayıllıda üç avtomobil toqquşub, ölənlər və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:58
    Video

    ABŞ İsrailin İrana zərbələrində iştirak edir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:40

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası Hidayət Heydərova qarşı intizam tədbirləri görüb

    İdman
    10:36

    Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

    Energetika
    10:27

    Rusiyada fərdi yaşayış evində yanğın zamanı beş nəfər ölüb

    Region
    10:16

    Azərbaycanda kənd təsərrüfatı texnikasının qeydiyyat qaydalarına dəyişiklik edilib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti