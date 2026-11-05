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    Cənubi Koreya XİN: ABŞ-la birgə hərbi təlimlər sırf müdafiə xarakteri daşıyır

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2026
    • 08:00
    Cənubi Koreya XİN: ABŞ-la birgə hərbi təlimlər sırf müdafiə xarakteri daşıyır

    Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-la birgə hərbi təlimlərin sırf müdafiə xarakteri daşıdığını bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib.

    "Cənubi Koreya və ABŞ-ın birgə təlimləri müdafiə xarakteri daşıyır və Şimali Koreyanın nüvə və raket proqramlarından qaynaqlanan artan təhdidə cavab olaraq müdafiə qabiliyyətini qorumaq məqsədilə hər il keçirilir", – bəyanatda qeyd olunub.

    Qurum həmçinin vurğulayıb ki, bu cür təlimlər təkcə Koreya yarımadasında deyil, bütün Şimal-Şərqi Asiyada sülh və sabitliyin qorunmasına töhfə verir.

    Cənubi Koreya Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Hərbi təlimlər
    Южная Корея назвала совместные учения с США оборонительными
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