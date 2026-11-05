Cənubi Koreya XİN: ABŞ-la birgə hərbi təlimlər sırf müdafiə xarakteri daşıyır
Digər ölkələr
- 05 noyabr, 2026
- 08:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-la birgə hərbi təlimlərin sırf müdafiə xarakteri daşıdığını bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Koreya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib.
"Cənubi Koreya və ABŞ-ın birgə təlimləri müdafiə xarakteri daşıyır və Şimali Koreyanın nüvə və raket proqramlarından qaynaqlanan artan təhdidə cavab olaraq müdafiə qabiliyyətini qorumaq məqsədilə hər il keçirilir", – bəyanatda qeyd olunub.
Qurum həmçinin vurğulayıb ki, bu cür təlimlər təkcə Koreya yarımadasında deyil, bütün Şimal-Şərqi Asiyada sülh və sabitliyin qorunmasına töhfə verir.
Son xəbərlər
07:20
Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölübDigər ölkələr
06:42
Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçiribDigər ölkələr
06:15
Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşübDigər ölkələr
05:45
Egey dənizində zəlzələ olubRegion
05:26
"Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatırDigər ölkələr
04:57
Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəmDigər ölkələr
04:07
Foto
Türkiyənin sabiq naziri Fatma Betül Sayan Kaya həbs edilibRegion
03:44
Heqset: Konqresdə mənim istefama nail ola bilməyəcəklərDigər ölkələr
03:03
Kuşner: ABŞ və müttəfiqləri Avropaya dair məzmunlu məsləhətləşmələr aparıbDigər ölkələr