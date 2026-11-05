Южная Корея назвала совместные учения с США оборонительными

Министерство иностранных дел Республики Корея заявило, что совместные военные учения с США носят исключительно оборонительный характер.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом говорится в заявлении южнокорейского внешнеполитического ведомства.

"Учения Республики Корея и США носят оборонительный характер и проводятся ежегодно для поддержания обороноспособности в ответ на растущую угрозу со стороны ядерной и ракетной программ Северной Кореи", - отмечается в заявлении.

В МИД Южной Кореи также подчеркнули, что подобные маневры способствуют поддержанию мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всей Северо-Восточной Азии.