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    Южная Корея назвала совместные учения с США оборонительными

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 07:14
    Южная Корея назвала совместные учения с США оборонительными

    Министерство иностранных дел Республики Корея заявило, что совместные военные учения с США носят исключительно оборонительный характер.

    Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом говорится в заявлении южнокорейского внешнеполитического ведомства.

    "Учения Республики Корея и США носят оборонительный характер и проводятся ежегодно для поддержания обороноспособности в ответ на растущую угрозу со стороны ядерной и ракетной программ Северной Кореи", - отмечается в заявлении.

    В МИД Южной Кореи также подчеркнули, что подобные маневры способствуют поддержанию мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всей Северо-Восточной Азии.

    Военные учения Южная Корея Соединенные Штаты Америки (США)
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