Южная Корея назвала совместные учения с США оборонительными
Другие страны
- 05 ноября, 2026
- 07:14
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Министерство иностранных дел Республики Корея заявило, что совместные военные учения с США носят исключительно оборонительный характер.
Как передает Report со ссылкой на Yonhap, об этом говорится в заявлении южнокорейского внешнеполитического ведомства.
"Учения Республики Корея и США носят оборонительный характер и проводятся ежегодно для поддержания обороноспособности в ответ на растущую угрозу со стороны ядерной и ракетной программ Северной Кореи", - отмечается в заявлении.
В МИД Южной Кореи также подчеркнули, что подобные маневры способствуют поддержанию мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всей Северо-Восточной Азии.
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