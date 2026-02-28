Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией удары по Ирану
    В Джалилабаде временный мост снова пришел в аварийное состояние

    В Джалилабаде временный мост снова пришел в аварийное состояние

    В селе Вянлик Джалилабадского района временный мост после сильных дождей вновь оказался непригодным для использования.

    Как сообщает местное бюро Report, прошлогодние ливни серьезно повредили мост, после чего его временно восстановили. Январские дожди и селевые потоки вновь вывели переход из строя. Сейчас на месте ведутся временные ремонтные работы.

    Мост является единственной транспортной связью для жителей сел Вянлик, Огрубулаг и Фатуллагышлаг с районным центром, поэтому его разрушение временно прервало сообщение трех населенных пунктов с центром района.

    Cəlilabadda leysan müvəqqəti körpünü yenidən yararsız hala salıb

