В Джалилабаде временный мост снова пришел в аварийное состояние

В селе Вянлик Джалилабадского района временный мост после сильных дождей вновь оказался непригодным для использования.

Как сообщает местное бюро Report, прошлогодние ливни серьезно повредили мост, после чего его временно восстановили. Январские дожди и селевые потоки вновь вывели переход из строя. Сейчас на месте ведутся временные ремонтные работы.

Мост является единственной транспортной связью для жителей сел Вянлик, Огрубулаг и Фатуллагышлаг с районным центром, поэтому его разрушение временно прервало сообщение трех населенных пунктов с центром района.