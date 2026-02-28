Доха осуждает ракетные удары Ирана по территории Катара

Катар решительно осуждает обстрелы своей территории иранскими баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Report со ссылкой заявление министерства иностранных дел Катара.

В ведомстве подчеркнули, что удары Ирана по территории Катара являются "вопиющим нарушением национального суверенитета, прямым нападением на безопасность и территориальную целостность страны", а также неприемлемой эскалацией, угрожающей стабильности и безопасности региона.

"Министерство иностранных дел подтверждает, что Катар оставляет за собой полное право ответить на этот обстрел (со стороны Ирана - ред.) в соответствии с положениями международного права и способом, соизмеримым с характером нападения, в защиту своего суверенитета и в целях обеспечения своей безопасности и национальных интересов", - говорится в заявлении МИДа.