    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 14:41
    Доха осуждает ракетные удары Ирана по территории Катара

    Катар решительно осуждает обстрелы своей территории иранскими баллистическими ракетами.

    Об этом сообщает Report со ссылкой заявление министерства иностранных дел Катара.

    В ведомстве подчеркнули, что удары Ирана по территории Катара являются "вопиющим нарушением национального суверенитета, прямым нападением на безопасность и территориальную целостность страны", а также неприемлемой эскалацией, угрожающей стабильности и безопасности региона.

    "Министерство иностранных дел подтверждает, что Катар оставляет за собой полное право ответить на этот обстрел (со стороны Ирана - ред.) в соответствии с положениями международного права и способом, соизмеримым с характером нападения, в защиту своего суверенитета и в целях обеспечения своей безопасности и национальных интересов", - говорится в заявлении МИДа.

    Doha İranın Qətər ərazisinə raket zərbələrini pisləyir
    Doha condemns Iranian missile strikes on Qatari territory

