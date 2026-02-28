KİV ABŞ-nin İrana zərbələr zamanı istifadə etdiyi taktikanı açıqlayıb
- 28 fevral, 2026
- 19:01
CNN telekanalının jurnalisti Cim Syutto yüksək rütbəli amerikalı rəsmisyə istinadən İrana endirilən zərbələr zamanı ABŞ-nin tətbiq etdiyi taktikanı açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, müvafiq məlumat jurnalistin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilib.
Mənbənin verdiyi məlumata görə, Vaşinqton aralıq mərhələləri olan və gücünə görə bir-birini üstələyən silsilə zərbələr planlaşdırıb.
"Hər dalğa qruplaşma və dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi üçün fasilələr verilməklə bir-iki gün davam edəcək", - deyə o yazıb.
Qeyd edək ki, fevralın 28-i səhər saatlarında İsrail ABŞ ilə birlikdə İrandakı obyektlərə zərbələr endirib. Cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən on dörd hərbi bazasına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti olaraq bağlayıb.