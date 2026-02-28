KİV ABŞ-nin İrana zərbələr zamanı istifadə etdiyi taktikanı açıqlayıb

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 28 fevral, 2026
    • 19:01
    CNN telekanalının jurnalisti Cim Syutto yüksək rütbəli amerikalı rəsmisyə istinadən İrana endirilən zərbələr zamanı ABŞ-nin tətbiq etdiyi taktikanı açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, müvafiq məlumat jurnalistin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilib.

    Mənbənin verdiyi məlumata görə, Vaşinqton aralıq mərhələləri olan və gücünə görə bir-birini üstələyən silsilə zərbələr planlaşdırıb.

    "Hər dalğa qruplaşma və dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi üçün fasilələr verilməklə bir-iki gün davam edəcək", - deyə o yazıb.

    Qeyd edək ki, fevralın 28-i səhər saatlarında İsrail ABŞ ilə birlikdə İrandakı obyektlərə zərbələr endirib. Cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən on dörd hərbi bazasına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti olaraq bağlayıb.

    ABŞ İran hücum taktika
    СМИ раскрыли ожидаемую тактику США в ходе ударов по Ирану

