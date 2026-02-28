СМИ раскрыли ожидаемую тактику США в ходе ударов по Ирану
- 28 февраля, 2026
- 18:36
Журналист телеканала CNN Джим Сьютто, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, раскрыл тактику США в ходе ударов по Ирану.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице репортера в соцсети Х.
По данным источника, в Вашингтоне спланировали серию превосходящих друг друга по силе ударов с промежуточными этапами.
"Каждая волна будет длиться один-два дня с паузами для перегруппировки и оценки нанесенного ущерба", - написал он.
Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.