    • 28 февраля, 2026
    • 18:36
    СМИ раскрыли ожидаемую тактику США в ходе ударов по Ирану

    Журналист телеканала CNN Джим Сьютто, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, раскрыл тактику США в ходе ударов по Ирану.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице репортера в соцсети Х.

    По данным источника, в Вашингтоне спланировали серию превосходящих друг друга по силе ударов с промежуточными этапами.

    "Каждая волна будет длиться один-два дня с паузами для перегруппировки и оценки нанесенного ущерба", - написал он.

    Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

