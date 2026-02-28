İranda qızlar məktəbində hava zərbələri nəticəsində 40 nəfər ölüb - YENİLƏNİB
Region
- 28 fevral, 2026
- 15:54
İsrailin İran ərazisinə hücumları nəticəsində Minabdakı məktəbdə həlak olanların sayı 40 nəfərə yüksəlib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İran KİV-ləri xəbər verir.
Bundan başqa, bildirilir ki, zərər çəkənlərin sayı 48 nəfərə yüksəlib.
İsrailin hücumları nəticəsində İranın Minab şəhərində (Hörmözqan əyaləti) qızlar üçün ibtidai məktəbdə 24 şagird həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehr news" agentliyi əyalət başçısı Məhəmməd Radmehrə istinadən məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, bu gün səhər əyalətdə qızlar üçün "Şəcərət Tayibə" ibtidai məktəbi İsrail qüvvələrinin hücumuna məruz qalıb. Nəticədə şagirdlər həlak olub.
Son xəbərlər
16:09
Tokayev İran ətrafındakı gərginliklə bağlı güc strukturlarına tapşırıq veribDigər ölkələr
16:07
"Rosatom" İrandakı AES-in işinə aidiyyəti olan 90-dan çox şəxsi təxliyə edibRegion
16:00
PSJ prezidenti Vitinyanı "Real"a satmaqdan imtina edibFutbol
15:54
İranda qızlar məktəbində hava zərbələri nəticəsində 40 nəfər ölüb - YENİLƏNİBRegion
15:49
Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri yanvarda 3 % artıbMaliyyə
15:46
Axios: ABŞ və İsrail İrana zərbələr zamanı hədəfləri bölüşdürübDigər
15:43
İran İsrail ərazisinə təxminən 35 ballistik raket buraxıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:40
XİN: İndoneziya Prezidenti ABŞ və İran arasında dialoqa kömək etməyə hazırdırDigər ölkələr
15:37