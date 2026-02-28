Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В начальной школе для девочек в Иране из-за авиаударов погибли 24 ученицы

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 15:17
    В начальной школе для девочек в Иране из-за авиаударов погибли 24 ученицы

    В иранском Минабе (провинция Хормозган) в результате израильских атак в начальной школе для девочек погибли 24 ученицы.

    Как передает Report, об этом сообщает Mehr news со ссылкой на губернатора Мохаммада Радмехра.

    По его словам, сегодня утром начальная школа для девочек "Шаджарат Тайеба" в провинции подверглась атаке израильских сил, что привело к гибели учениц.

    Иран Совместная операция Израиля и США начальная школа авиаудары жертвы
    İranda qızlar məktəbinə hava zərbələri nəticəsində 24 şagird ölüb
    Airstrike on elementary school in Iran leaves over 20 schoolgirls dead

    Последние новости

    15:38

    По территорию Израиля Иран запустил почти 35 баллистических ракет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:37

    Эр-Рияд заявляет о непоколебимой поддержке соседних государств после атак Ирана

    Другие страны
    15:33

    Токаев поручил силовым ведомствам Казахстана подготовить план мер из-за ситуации вокруг Ирана

    Другие страны
    15:31

    МИД: Президент Индонезии готов содействовать диалогу между США и Ираном

    Другие страны
    15:28

    AZAL: Авиарейсы в направлении Нахчывана выполняются в штатном режиме

    Инфраструктура
    15:26

    МИД России осудил удары США и Израиля по Ирану

    Другие страны
    15:25

    AZAL приостановил полеты в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив

    Инфраструктура
    15:22

    Израиль призвал своих граждан за рубежом соблюдать повышенные меры предосторожности

    Другие страны
    15:17

    В начальной школе для девочек в Иране из-за авиаударов погибли 24 ученицы

    В регионе
    Лента новостей