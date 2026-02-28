В начальной школе для девочек в Иране из-за авиаударов погибли 24 ученицы
28 февраля, 2026
15:17
В иранском Минабе (провинция Хормозган) в результате израильских атак в начальной школе для девочек погибли 24 ученицы.
Как передает Report, об этом сообщает Mehr news со ссылкой на губернатора Мохаммада Радмехра.
По его словам, сегодня утром начальная школа для девочек "Шаджарат Тайеба" в провинции подверглась атаке израильских сил, что привело к гибели учениц.
