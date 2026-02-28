Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Karvan-Yevlax" oyununda qalib müəyyənləşməyib
Futbol
- 28 fevral, 2026
- 19:06
Misli Premyer Liqasında XXII turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Qəbələ" "Karvan-Yevlax"la üz-üzə gəlib.
Qəbələ şəhər stadionundakı qarşılaşma heç-heçə yekunlaşıb - 1:1.
Qonaqlardan İmani Barker 26-cı dəqiqədə hesabı açıb. Meydan sahiblərinin heyətində Seydina Keyta 37-ci dəqiqədə tarazlığı bərpa edib.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 16-ya çatdıran "Qəbələ" 10-cu pillədə qərarlaşıb. Qonaqlar 7 xalla sonuncu - 12-ci sıradadır.
Günün ilk matçında "Neftçi" səfərdə "Şamaxı" ilə bərabərə qalıb - 2:2.
Qeyd edək ki, tura martın 1-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Kəpəz" "Sumqayıt"ı (3:0), "Zirə" "Araz-Naxçıvan"ı (1:0) məğlub edib.
Son xəbərlər
19:12
İsrail İranın strateji müdafiə sisteminə kütləvi zərbə endirdiyini bəyan edibDigər ölkələr
19:06
Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Karvan-Yevlax" oyununda qalib müəyyənləşməyibFutbol
19:05
BMT TŞ-nin İranla bağlı təcili iclası çağırılıbRegion
19:01
KİV ABŞ-nin İrana zərbələr zamanı istifadə etdiyi taktikanı açıqlayıbDigər ölkələr
18:54
Video
İranda məktəbə endirilən zərbədə ölənlərin sayı 70-ə yüksəlib - YENİLƏNİB-4Region
18:49
İran Yaxın Şərqdəki 14 ABŞ bazasına zərbələr endirib - YENİLƏNİBRegion
18:40
Video
Cəlilabadda selin yararsız hala saldığı körpü bərpa olunub - YENİLƏNİBHadisə
18:37
Türkiyə beş ölkəyə uçuşları dayandırıbRegion
18:29