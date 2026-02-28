İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 28 fevral, 2026
    • 19:06
    Premyer Liqa: Qəbələ - Karvan-Yevlax oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Misli Premyer Liqasında XXII turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Qəbələ" "Karvan-Yevlax"la üz-üzə gəlib.

    Qəbələ şəhər stadionundakı qarşılaşma heç-heçə yekunlaşıb - 1:1.

    Qonaqlardan İmani Barker 26-cı dəqiqədə hesabı açıb. Meydan sahiblərinin heyətində Seydina Keyta 37-ci dəqiqədə tarazlığı bərpa edib.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 16-ya çatdıran "Qəbələ" 10-cu pillədə qərarlaşıb. Qonaqlar 7 xalla sonuncu - 12-ci sıradadır.

    Günün ilk matçında "Neftçi" səfərdə "Şamaxı" ilə bərabərə qalıb - 2:2.

    Qeyd edək ki, tura martın 1-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Kəpəz" "Sumqayıt"ı (3:0), "Zirə" "Araz-Naxçıvan"ı (1:0) məğlub edib.

