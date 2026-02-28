Премьер-лига: "Габала" и "Карван-Евлах" сыграли вничью
Футбол
- 28 февраля, 2026
- 19:11
"Габала" и "Карван-Евлах" сыграли вничью в матче 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча на Габалинском городском стадионе завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче открыли гости, на 26-й минуте отличился Имани Баркер, второй и последний гол во встрече на 37-й минуте забил игрок хозяев Сейдина Кейта.
После этого результата "Габала", доведя количество очков до 16, расположилась на 10-м месте. Гости с семью очками занимают последнюю, 12-ю строчку.
Отметим, что в первом матче дня "Нефтчи" на выезде сыграл вничью с "Шамахы" - 2:2, а накануне "Кяпаз" одолел "Сумгайыт" (3:0), "Зиря" победила "Араз-Нахчыван" (1:0). Итоги тура будут подведены 1 марта.
