    Премьер-лига: "Габала" и "Карван-Евлах" сыграли вничью

    Футбол
    • 28 февраля, 2026
    • 19:11
    Премьер-лига: Габала и Карван-Евлах сыграли вничью

    "Габала" и "Карван-Евлах" сыграли вничью в матче 22-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на Габалинском городском стадионе завершилась со счетом 1:1.

    Счет в матче открыли гости, на 26-й минуте отличился Имани Баркер, второй и последний гол во встрече на 37-й минуте забил игрок хозяев Сейдина Кейта.

    После этого результата "Габала", доведя количество очков до 16, расположилась на 10-м месте. Гости с семью очками занимают последнюю, 12-ю строчку.

    Отметим, что в первом матче дня "Нефтчи" на выезде сыграл вничью с "Шамахы" - 2:2, а накануне "Кяпаз" одолел "Сумгайыт" (3:0), "Зиря" победила "Араз-Нахчыван" (1:0). Итоги тура будут подведены 1 марта.

    Премьер-лига Азербайджана ФК "Габала" футбол
