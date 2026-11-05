Fox News: Вэнс пытается заручиться поддержкой недовольных политикой Трампа республиканцев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в преддверии президентских выборов 2028 года стремится привлечь на свою сторону сторонников американского лидера Дональда Трампа, недовольных его внешней политикой.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник в американской администрации.

Ранее Вэнс в социальной сети X назвал войну с Ираном одной из причин поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США.

По оценке телеканала, своим заявлением вице-президент продемонстрировал расхождения с Трампом по вопросам внешней политики и отношений США с Израилем.

В публикации Вэнс обозначил четыре направления, которые, согласно опросам, могли бы помочь республиканцам вернуть поддержку избирателей: завершение войны с Ираном, снижение стоимости жизни и борьба с инфляцией, следование принципу "Америка прежде всего", а также пересмотр отношений с Израилем.

Источник Fox News в администрации США назвал эти положения обращением к так называемым "новым правым" - сторонникам Республиканской партии, выступающим за первоначальный курс Трампа "Америка прежде всего" и отказ от участия в зарубежных конфликтах.

При этом собеседник телеканала подчеркнул, что заявление Вэнса не следует расценивать как разрыв с президентом.

По его словам, вице-президент стремится дать понять республиканцам, которые поддерживают Трампа, но не согласны с его внешней политикой, что именно он представляет их интересы.

"Вэнс - наш человек", - так источник охарактеризовал послание вице-президента этой части электората.