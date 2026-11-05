Япония создаст специальную группу для борьбы с кибератаками

Правительство Японии намерено создать специальную группу для противодействия участившимся кибератакам, которые привели к утечке персональных данных десятков миллионов пользователей.

Как передает Report со ссылкой на Kyodo, в состав группы войдут представители государственного и частного секторов.

По информации NHK, правительство также планирует обязать компании удалять персональные данные пользователей, в хранении которых больше нет необходимости, включая изображения документов, используемых для подтверждения личности.

В последние недели в Японии участились сообщения о взломах информационных систем компаний и учреждений, в результате которых произошли масштабные утечки персональных данных.

На фоне этих инцидентов 26 октября правительство провело специальное совещание по вопросам кибербезопасности. По его итогам премьер-министр Санаэ Такаити потребовала принять срочные меры, не исключив возможности "нейтрализации угроз".

При этом власти пока не уточнили, какие именно действия подразумеваются под нейтрализацией киберугроз.

Ранее японская компания GMO, подвергшаяся хакерской атаке, призвала правительство усилить меры активной киберзащиты. По оценкам местных СМИ, такие меры могут предусматривать выявление используемых хакерами серверов, проникновение в их системы и последующую нейтрализацию.