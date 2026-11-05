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    В Туркменистане открыли новый участок транспортного коридора Север - Юг

    В регионе
    • 05 ноября, 2026
    • 07:50
    В Туркменистане открыли новый участок транспортного коридора Север - Юг

    Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов открыл 44-километровый участок автомобильной дороги Гарабогаз - граница Казахстана, входящей в международный транспортный коридор Север - Юг.

    Как передает Report со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан", глава государства принял участие в церемонии ввода дороги в эксплуатацию.

    "В минувшем году был заложен фундамент автомобильной дороги Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана. И вот сегодня мы вводим в эксплуатацию ее 44-километровый участок - Гарабогаз - приграничная зона", - заявил Бердымухамедов.

    По его словам, новая дорожная инфраструктура станет важным звеном международных транспортных маршрутов.

    Кроме того, президент принял участие в церемонии закладки автомобильной магистрали Ашхабад - Дашогуз протяженностью 550 км, которая также войдет в состав транспортного коридора Север - Юг.

    "Прокладка этой магистрали, которая соединит северный регион нашей страны со столицей, позволит повысить транспортно-транзитный потенциал и обеспечить безопасность транспортного сообщения, а также значительно увеличить объемы товарооборота, транспортных и пассажирских потоков между соседними государствами", - подчеркнул Бердымухамедов.

    Транспортный коридор Север-Юг Туркменистан
    Türkmənistan Prezidenti "Şimal-Cənub" dəhlizi çərçivəsində yeni avtomobil yolunu açıb
    44 filmi
    44 filmi

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