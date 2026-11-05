В Туркменистане открыли новый участок транспортного коридора Север - Юг
- 05 ноября, 2026
- 07:50
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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов открыл 44-километровый участок автомобильной дороги Гарабогаз - граница Казахстана, входящей в международный транспортный коридор Север - Юг.
Как передает Report со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан", глава государства принял участие в церемонии ввода дороги в эксплуатацию.
"В минувшем году был заложен фундамент автомобильной дороги Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана. И вот сегодня мы вводим в эксплуатацию ее 44-километровый участок - Гарабогаз - приграничная зона", - заявил Бердымухамедов.
По его словам, новая дорожная инфраструктура станет важным звеном международных транспортных маршрутов.
Кроме того, президент принял участие в церемонии закладки автомобильной магистрали Ашхабад - Дашогуз протяженностью 550 км, которая также войдет в состав транспортного коридора Север - Юг.
"Прокладка этой магистрали, которая соединит северный регион нашей страны со столицей, позволит повысить транспортно-транзитный потенциал и обеспечить безопасность транспортного сообщения, а также значительно увеличить объемы товарооборота, транспортных и пассажирских потоков между соседними государствами", - подчеркнул Бердымухамедов.