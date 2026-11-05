В Туркменистане открыли новый участок транспортного коридора Север - Юг

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов открыл 44-километровый участок автомобильной дороги Гарабогаз - граница Казахстана, входящей в международный транспортный коридор Север - Юг.

Как передает Report со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан", глава государства принял участие в церемонии ввода дороги в эксплуатацию.

"В минувшем году был заложен фундамент автомобильной дороги Туркменбаши - Гарабогаз - граница Казахстана. И вот сегодня мы вводим в эксплуатацию ее 44-километровый участок - Гарабогаз - приграничная зона", - заявил Бердымухамедов.

По его словам, новая дорожная инфраструктура станет важным звеном международных транспортных маршрутов.

Кроме того, президент принял участие в церемонии закладки автомобильной магистрали Ашхабад - Дашогуз протяженностью 550 км, которая также войдет в состав транспортного коридора Север - Юг.

"Прокладка этой магистрали, которая соединит северный регион нашей страны со столицей, позволит повысить транспортно-транзитный потенциал и обеспечить безопасность транспортного сообщения, а также значительно увеличить объемы товарооборота, транспортных и пассажирских потоков между соседними государствами", - подчеркнул Бердымухамедов.