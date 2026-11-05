Парламент Парагвая рассмотрит вопрос об импичменте президента

Палата депутатов парламента Парагвая 5 ноября рассмотрит предложение о начале процедуры импичмента президента Сантьяго Пеньи на фоне скандала вокруг цифрового банка Ueno Bank, в котором были заморожены счета почти 3 млн клиентов.

Как передает Report со ссылкой на газету ABC Color, заседание назначено на 18:00 по бакинскому времени по распоряжению председателя нижней палаты Рауля Латорре.

После рассмотрения инициативы об импичменте президента депутаты также обсудят вопрос об отстранении от должности вице-президента Педро Альяны.

Оппозиционные парламентарии обвиняют Пенью в конфликте интересов из-за его предполагаемых связей с Ueno Bank.

В представленном законодателями документе утверждается, что правительство допустило размещение государственным фондом социального страхования средств в проблемном банке в объеме, превышающем установленный законодательством лимит.

Кроме того, сторонники импичмента указывают на назначение бывшего топ-менеджера банка главой Центрального банка Парагвая. По их мнению, такое решение несовместимо с обязанностью защищать общественные интересы.

Для запуска процедуры импичмента инициативу должны поддержать две трети депутатов. В случае ее одобрения вопрос будет передан в Сенат, который проведет публичные слушания и примет окончательное решение.