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    Парламент Парагвая рассмотрит вопрос об импичменте президента

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 07:40
    Парламент Парагвая рассмотрит вопрос об импичменте президента

    Палата депутатов парламента Парагвая 5 ноября рассмотрит предложение о начале процедуры импичмента президента Сантьяго Пеньи на фоне скандала вокруг цифрового банка Ueno Bank, в котором были заморожены счета почти 3 млн клиентов.

    Как передает Report со ссылкой на газету ABC Color, заседание назначено на 18:00 по бакинскому времени по распоряжению председателя нижней палаты Рауля Латорре.

    После рассмотрения инициативы об импичменте президента депутаты также обсудят вопрос об отстранении от должности вице-президента Педро Альяны.

    Оппозиционные парламентарии обвиняют Пенью в конфликте интересов из-за его предполагаемых связей с Ueno Bank.

    В представленном законодателями документе утверждается, что правительство допустило размещение государственным фондом социального страхования средств в проблемном банке в объеме, превышающем установленный законодательством лимит.

    Кроме того, сторонники импичмента указывают на назначение бывшего топ-менеджера банка главой Центрального банка Парагвая. По их мнению, такое решение несовместимо с обязанностью защищать общественные интересы.

    Для запуска процедуры импичмента инициативу должны поддержать две трети депутатов. В случае ее одобрения вопрос будет передан в Сенат, который проведет публичные слушания и примет окончательное решение.

    Импичмент Парагвай
    Paraqvay parlamenti prezidentin impiçmenti təşəbbüsünü müzakirə edəcək
    44 filmi
    44 filmi

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