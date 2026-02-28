İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Neftçi"nin futbolçusu Falaye Sako zədələnib

    Futbol
    • 28 fevral, 2026
    • 15:01
    Neftçinin futbolçusu Falaye Sako zədələnib

    "Neftçi"nin futbolçusu Falaye Sako zədələnib.

    "Report" xəbər verir ki, cinah müdafiəçisi "Şamaxı"ya qarşı keçirdikləri Misli Premyer Liqasının XXII turunun oyununda sıradan çıxıb.

    Onu 29-cu dəqiqədə Andrey Ştoqrin əvəzləyib.

    Qeyd edək ki, hazırda görüşdə hesab açılmayıb.

    Falaye Sako Neftçi klubu Misli Premyer Liqası

