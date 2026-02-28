"Neftçi"nin futbolçusu Falaye Sako zədələnib
Futbol
- 28 fevral, 2026
- 15:01
"Neftçi"nin futbolçusu Falaye Sako zədələnib.
"Report" xəbər verir ki, cinah müdafiəçisi "Şamaxı"ya qarşı keçirdikləri Misli Premyer Liqasının XXII turunun oyununda sıradan çıxıb.
Onu 29-cu dəqiqədə Andrey Ştoqrin əvəzləyib.
Qeyd edək ki, hazırda görüşdə hesab açılmayıb.
