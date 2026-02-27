İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Şamaxıda 4.7 və 3.3 maqnitudalı zəlzələlər olub - YENİLƏNİB 2

    Hadisə
    • 27 fevral, 2026
    • 16:23
    Şamaxıda 4.7 və 3.3 maqnitudalı zəlzələlər olub - YENİLƏNİB 2

    Şamaxıda zəlzələ nəticəsində dağıntı və ya insan xəsarəti barədə bu vaxtadək Fövqəladə Hallar Nazirliyinə (FHN) məlumat daxil olmayıb.

    Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.

    Şamaxıda ikinci zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 16:05-də 3.3 maqnitudalı daha bir zəlzələ baş verib.

    Zəlzələ ocağının dərinliyi 10 kilometrdir.

    Şamaxı rayonunda yerli vaxtla saat 15:52-də 4.7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələ ocağı 13 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Yeraltı təkan episentrdə 5, ətraf rayonlarda 3-4 bala yaxın hiss olunub.

    Şamaxıda zəlzələ Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi Azərbaycanda zəlzələ olub
    В Шамахинском районе зафиксировано второе за день землетрясение
    Second earthquake of the day recorded in Shamakhi district

    Son xəbərlər

    17:15

    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olub

    Futbol
    17:12

    Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyətinin tətbiqi üçün normativ hüquqi aktlar hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    17:12

    Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

    Daxili siyasət
    17:11

    Saşa İliç buraxılan bəsit qollara görə təəccüblənib

    Futbol
    17:09

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsi"nə yeni yarımbənd əlavə olunub

    Daxili siyasət
    17:07

    Deputat: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi turizm kompleksi yaradılmalıdır"

    Turizm
    17:07

    İlham Əliyev uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmundan qorunması barədə Sərəncam imzalayıb

    Daxili siyasət
    17:05

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran zədəsini sağaldıb və məşqlərə qayıdır

    Futbol
    17:02

    Assosiasiya: Turizm xidmətləri üçün minimum haqq müəyyən edilməlidir

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti