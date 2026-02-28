İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Rusiya Azərbaycana yeni ticarət nümayəndəsi təyin edib

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 00:32
    Rusiya Azərbaycana yeni ticarət nümayəndəsi təyin edib

    Rusiyanın Baş naziri Mixail Mişustin Adam Xakimovun Rusiyanın Azərbaycandakı yeni ticarət nümayəndəsi təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu sərəncam hüquqi aktların rəsmi portalında dərc edilib.

    "Adam Salaudinoviç Xakimov Rusiya Federasiyasının Azərbaycan Respublikasındakı ticarət nümayəndəsi təyin edilsin", - deyə sərəncamda qeyd olunub.

    Rusiyanın Baş naziri başqa bir sərəncamla, xidmət müqaviləsinin müddətinin bitməsi ilə əlaqədar olaraq Ruslan Mirsayapovu vəzifəsindən azad edib.

    Rusiya Azərbaycan ticarət nümayəndəsi
    Назначен новый торговый представитель России в Азербайджане

    Son xəbərlər

    00:32

    Rusiya Azərbaycana yeni ticarət nümayəndəsi təyin edib

    Region
    00:28

    Səfir Belqradda Azərbaycanın sülh təşəbbüsündən danışıb: Ermənistanın son addım atması qalır

    Xarici siyasət
    00:16

    Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri: Zəngəzur dəhlizi daha geniş çərçivədə qiymətləndirilməlidir

    Xarici siyasət
    00:01

    İtaliya öz vətəndaşlarını İranı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    23:30

    Tramp İranla hərbi müdaxiləsiz razılığa gəlmək istəyir

    Digər ölkələr
    23:25
    Foto

    AEBA rəhbəri ABŞ rəsmisilə İran dosyesini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:11

    Omanın XİN rəhbəri İran məsələsində əhəmiyyətli irəliləyişlərə ümid edir

    Digər ölkələr
    23:02

    İsveçrə səfiri: Gəncədəki sənaye müəssisələri ilə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlarımız var

    Sənaye
    22:50

    Tramp: Ola bilsin, Kubanı dostcasına özümüzə birləşdirək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti