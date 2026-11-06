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    PFL I Liqada "Ayın qolu"nun müəllifini mükafatlandırıb

    Futbol
    • 06 noyabr, 2026
    • 15:27
    PFL I Liqada Ayın qolunun müəllifini mükafatlandırıb

    Azərbaycan I Liqasında "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində "Xankəndi" klubunun futbolçusu Bəhruz Teymurov mükafatlandırılıb.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından (PFL) bildirilib.

    Oktyabrın ən yaxşı qolu V turun "Xankəndi" – "Şahdağ Qusar" qarşılaşmasında qeydə alınıb. Ən yaxşı qolun müəllifinə mükafatı PFL-in inzibati binasında qurumun Yarışların təşkili və qeydiyyatı şöbəsinin rəisi Elçin Mehtiyev təqdim edib.

    Bəhruz Teymurov Elçin Mehtiyev Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL)
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