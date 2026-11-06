PFL I Liqada "Ayın qolu"nun müəllifini mükafatlandırıb
Futbol
- 06 noyabr, 2026
- 15:27
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Azərbaycan I Liqasında "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində "Xankəndi" klubunun futbolçusu Bəhruz Teymurov mükafatlandırılıb.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından (PFL) bildirilib.
Oktyabrın ən yaxşı qolu V turun "Xankəndi" – "Şahdağ Qusar" qarşılaşmasında qeydə alınıb. Ən yaxşı qolun müəllifinə mükafatı PFL-in inzibati binasında qurumun Yarışların təşkili və qeydiyyatı şöbəsinin rəisi Elçin Mehtiyev təqdim edib.
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