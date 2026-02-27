Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Назначен новый торговый представитель России в Азербайджане

    В регионе
    • 27 февраля, 2026
    • 23:42
    Назначен новый торговый представитель России в Азербайджане

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Адама Хакимова новым торговым представителем России в Азербайджане.

    Как передает Report, данное распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

    "Назначить Хакимова Адама Салаудиновича торговым представителем Российской Федерации в Азербайджанской Республике", - говорится в распоряжении.

    Другим распоряжением, в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта, премьер-министр России освободил Руслана Мирсаяпова от занимаемой должности.

