Назначен новый торговый представитель России в Азербайджане
- 27 февраля, 2026
- 23:42
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Адама Хакимова новым торговым представителем России в Азербайджане.
Как передает Report, данное распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.
"Назначить Хакимова Адама Салаудиновича торговым представителем Российской Федерации в Азербайджанской Республике", - говорится в распоряжении.
Другим распоряжением, в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта, премьер-министр России освободил Руслана Мирсаяпова от занимаемой должности.
