В Амстердаме протестующие попытались занять стройплощадку дата-центра Microsoft

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Около 100 протестующих попытались проникнуть на строительную площадку дата-центра Microsoft в Амстердаме.

Как передает Report, об этом сообщает нидерландское агентство ANP.

Отмечается, что полиция была вынуждена применить силу для остановки участников акции.

Акцию организовала группа Geef Tegengas, требующая остановить строительство объекта. Увидев на своем пути полицию и подразделения по борьбе с массовыми беспорядками, демонстранты изменили маршрут. Многие участники скрывали лица.

Агентство отмечает, что в июне десятки активистов уже пытались блокировать место строительства.