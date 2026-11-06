Азербайджан обсудил расширение торговых связей с Суринамом
Бизнес
- 06 ноября, 2026
- 15:09
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Азербайджан и Суринам обсудили расширение торговых и инвестиционных связей, возможности сотрудничества в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства.
Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети X.
Обсуждения состоялись в ходе встречи Микаила Джаббарова с министром экономических вопросов, предпринимательства и технологических инноваций Суринама Эндрю Баасароном.
"Мы обменялись мнениями по вопросам поддержки предпринимательства, обмена опытом в сфере технологических инноваций и цифровых государственных услуг, а также содействия партнёрству между деловыми кругами", - отметил М. Джаббаров.
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Azerbaijan mulls expanding trade ties with Suriname
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