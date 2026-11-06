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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Азербайджан обсудил расширение торговых связей с Суринамом

    Бизнес
    • 06 ноября, 2026
    • 15:09
    Азербайджан обсудил расширение торговых связей с Суринамом

    Азербайджан и Суринам обсудили расширение торговых и инвестиционных связей, возможности сотрудничества в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети X.

    Обсуждения состоялись в ходе встречи Микаила Джаббарова с министром экономических вопросов, предпринимательства и технологических инноваций Суринама Эндрю Баасароном.

    "Мы обменялись мнениями по вопросам поддержки предпринимательства, обмена опытом в сфере технологических инноваций и цифровых государственных услуг, а также содействия партнёрству между деловыми кругами", - отметил М. Джаббаров.

    Микаил Джаббаров Министерство экономики Азербайджана Суринам
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    Azərbaycan Surinamla ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsini müzakirə edib
    Azerbaijan mulls expanding trade ties with Suriname
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