Азербайджан обсудил расширение торговых связей с Суринамом

Азербайджан и Суринам обсудили расширение торговых и инвестиционных связей, возможности сотрудничества в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсети X.

Обсуждения состоялись в ходе встречи Микаила Джаббарова с министром экономических вопросов, предпринимательства и технологических инноваций Суринама Эндрю Баасароном.

"Мы обменялись мнениями по вопросам поддержки предпринимательства, обмена опытом в сфере технологических инноваций и цифровых государственных услуг, а также содействия партнёрству между деловыми кругами", - отметил М. Джаббаров.