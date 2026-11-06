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    Azərbaycan Surinamla ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Biznes
    • 06 noyabr, 2026
    • 14:57
    Azərbaycan Surinamla ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan və Surinam ticarət və investisiya əlaqələrinin genişləndirilməsini, energetika, dağ-mədən sənayesi və kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Bununla bağlı müzakirələr azərbaycanlı nazir ilə Surinamın iqtisadi məsələlər, sahibkarlıq və texnoloji innovasiya naziri Endryu Baasaron arasında görüşdə aparılıb.

    "Sahibkarlığın dəstəklənməsi, texnoloji innovasiyalar və rəqəmsal dövlət xidmətləri üzrə təcrübə mübadiləsi, işgüzar dairələr arasında tərəfdaşlığın təşviqi barədə fikir mübadiləsi apardıq", - M.Cabbarov qeyd edib.

    Xarici ticarət Kənd təsərrüfatı Mikayıl Cabbarov Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Surinam
    Азербайджан обсудил расширение торговых связей с Суринамом
    Azerbaijan mulls expanding trade ties with Suriname
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