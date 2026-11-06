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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    MiniBoss Business School объявляет набор во второй филиал в Баку

    Бизнес
    • 06 ноября, 2026
    • 15:14
    MiniBoss Business School объявляет набор во второй филиал в Баку

    MiniBoss Business School объявляет набор во второй филиал в Баку и представляет новую образовательную программу для детей и подростков, посвященную основам экономики и предпринимательства.

    Основная цель программы - сформировать у участников предпринимательское мышление, развить финансовую грамотность, лидерские качества и навыки принятия решений, а также дать необходимые знания и первоначальный практический опыт для воплощения бизнес-идей в реальные проекты.

    Структура образовательной программы

    I. ТЕОРИЯ - Основы экономики и предпринимательства

    7 ноября 2026 года - 9 января 2027 года. Участники познакомятся с основами бизнеса и предпринимательства, научатся составлять бизнес-план, узнают о создании продукта, выборе поставщиков и материалов, бюджетировании и ценообразовании. В рамках этого этапа также будут изучаться PR, маркетинг, продажи и развитие бизнеса.

    II. ПРАКТИКА - Бизнес-мышление и принятие решений

    16 января - 13 марта 2027 года. На этом этапе основное внимание будет уделено развитию бизнес-мышления, аналитического подхода и навыков принятия решений. Участники смогут применить полученные знания на практике, выполняя специальные задания.

    III. ПРОЕКТ - Применение предпринимательских знаний на практике

    17 апреля - 7 июня 2027 года. На заключительном этапе участники применят полученные знания при работе над собственными проектами и приобретут практический опыт разработки и презентации бизнес-идей.

    Навыки и возможности, развиваемые в рамках программы

    • Финансовая грамотность и планирование бюджета;
    • Лидерство и эффективное принятие решений;
    • Навыки командной работы и сотрудничества;
    • Практическая работа над реальными бизнес-проектами и возможности получения грантов;
    • Участие в Стартап-форуме и национальном чемпионате;
    • Международный сертификат для участников, успешно завершивших программу.

    Формат обучения и регистрация

    Занятия будут проходить каждую субботу и длиться два часа. Участники будут распределены по группам в соответствии с возрастом. Учебные материалы предоставляются MiniBoss Business School.

    Адрес: Баку, проспект Ататюрка, 134.

    Контактный телефон и регистрация: +994 50 226 56 65.

    Примечание: Все занятия и учебный процесс будут проходить на английском языке.

    Бизнес-школа Miniboss
    MiniBoss Baku ikinci filialı üçün qəbul elan edir
    MiniBoss Business School opens enrollment at its second Baku branch
    44 filmi
    44 filmi

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