MiniBoss Business School объявляет набор во второй филиал в Баку и представляет новую образовательную программу для детей и подростков, посвященную основам экономики и предпринимательства.

Основная цель программы - сформировать у участников предпринимательское мышление, развить финансовую грамотность, лидерские качества и навыки принятия решений, а также дать необходимые знания и первоначальный практический опыт для воплощения бизнес-идей в реальные проекты.

Структура образовательной программы

I. ТЕОРИЯ - Основы экономики и предпринимательства

7 ноября 2026 года - 9 января 2027 года. Участники познакомятся с основами бизнеса и предпринимательства, научатся составлять бизнес-план, узнают о создании продукта, выборе поставщиков и материалов, бюджетировании и ценообразовании. В рамках этого этапа также будут изучаться PR, маркетинг, продажи и развитие бизнеса.

II. ПРАКТИКА - Бизнес-мышление и принятие решений

16 января - 13 марта 2027 года. На этом этапе основное внимание будет уделено развитию бизнес-мышления, аналитического подхода и навыков принятия решений. Участники смогут применить полученные знания на практике, выполняя специальные задания.

III. ПРОЕКТ - Применение предпринимательских знаний на практике

17 апреля - 7 июня 2027 года. На заключительном этапе участники применят полученные знания при работе над собственными проектами и приобретут практический опыт разработки и презентации бизнес-идей.

Навыки и возможности, развиваемые в рамках программы

Финансовая грамотность и планирование бюджета;

Лидерство и эффективное принятие решений;

Навыки командной работы и сотрудничества;

Практическая работа над реальными бизнес-проектами и возможности получения грантов;

Участие в Стартап-форуме и национальном чемпионате;

Международный сертификат для участников, успешно завершивших программу.

Формат обучения и регистрация

Занятия будут проходить каждую субботу и длиться два часа. Участники будут распределены по группам в соответствии с возрастом. Учебные материалы предоставляются MiniBoss Business School.

Адрес: Баку, проспект Ататюрка, 134.

Контактный телефон и регистрация: +994 50 226 56 65.

Примечание: Все занятия и учебный процесс будут проходить на английском языке.