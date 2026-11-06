Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Алгоритмы TikTok признаны опасными для психического здоровья пользователей в ЕС

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 15:14
    Алгоритмы TikTok признаны опасными для психического здоровья пользователей в ЕС

    Социальная платформа TikTok нарушает Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) из-за алгоритмов, создающих так называемый эффект "кроличьей норы" - затягивание пользователя в нескончаемый просмотр однотипного контента.

    Как сообщает европейское бюро Report, по предварительным выводам ЕК, данный механизм оказывает негативное воздействие на психическое состояние пользователей, в первую очередь несовершеннолетних.

    Рекомендательный алгоритм ленты "Для вас" (For You) систематически подбирает для пользователей персонализированные видеоматериалы, в том числе затрагивающие темы психологических трудностей, подавленного настроения, социальной изоляцией и восприятием собственного тела.

    ЕК отмечает, что рекомендательная система TikTok учитывает активность пользователей, включая время просмотра и отметки "нравится", и на основании этих сигналов предлагает больше аналогичного контента.

    В частности, многократный просмотр видео о похудении или внешности может восприниматься алгоритмом как проявление интереса и продвигать подобные материалы.

    Еврокомиссия считает, что подобное повторное воздействие способно усиливать тревожные состояния, недовольство собственным телом, понижать самооценку, а также обострять имеющиеся расстройства пищевого поведения и иные психологические проблемы.

    В комиссии также пришли к выводу, что TikTok не оценил риски подобных рекомендаций и не внедрил эффективные меры для их снижения.

    По оценке Еврокомиссии, существующие инструменты контроля недостаточно эффективны. В частности, кнопка "Не интересно" не всегда позволяет пользователям изменить содержание ленты, поскольку алгоритм отдает приоритет времени просмотра, а не прямому желанию пользователя.

    На данном этапе выводы комиссии носят предварительный характер. TikTok может представить письменные возражения.

    В случае окончательного подтверждения нарушений комиссия может принять решение о несоблюдении платформой требований DSA и наложить штраф в размере до 6% от общего годового мирового оборота компании.

    Европейский союз (ЕС) Tiktok Еврокомиссия Цифровые платформы Психологическое здоровье
    Aİ-də "TikTok" alqoritmləri istifadəçilərin psixi sağlamlığı üçün təhlükəli hesab edilib
    TikTok's algorithms deemed dangerous to mental health of EU users
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    17:29
    Редакции медиа ряда стран получили письма с угрозами
    Другие страны
    17:27
    В Эссекском университете Великобритании прошло мероприятие по случаю Дня Победы
    Наука и образование
    17:16
    В Азербайджане могут отменить госпошлину за выписки по старым документам на недвижимость
    Бизнес
    17:12
    Азербайджанские гимнасты завоевали золото на чемпионате мира в Нанкине
    Индивидуальные
    17:06
    Фото
    В Брюсселе отметили День Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    17:00
    В Азербайджан экстрадированы двое находящихся в международном розыске лиц
    Происшествия
    16:59
    Фото
    Страны SPECA обсудили в Бишкеке упрощение пограничных процедур
    Инфраструктура
    16:44
    Во Франции перевернулся школьный автобус, двое погибли, 16 ранены
    Другие страны
    16:32
    В Кении лидера религиозной секты приговорили к 200 годам тюрьмы
    Другие страны
    Лента новостей