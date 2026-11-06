Алгоритмы TikTok признаны опасными для психического здоровья пользователей в ЕС

Социальная платформа TikTok нарушает Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) из-за алгоритмов, создающих так называемый эффект "кроличьей норы" - затягивание пользователя в нескончаемый просмотр однотипного контента.

Как сообщает европейское бюро Report, по предварительным выводам ЕК, данный механизм оказывает негативное воздействие на психическое состояние пользователей, в первую очередь несовершеннолетних.

Рекомендательный алгоритм ленты "Для вас" (For You) систематически подбирает для пользователей персонализированные видеоматериалы, в том числе затрагивающие темы психологических трудностей, подавленного настроения, социальной изоляцией и восприятием собственного тела.

ЕК отмечает, что рекомендательная система TikTok учитывает активность пользователей, включая время просмотра и отметки "нравится", и на основании этих сигналов предлагает больше аналогичного контента.

В частности, многократный просмотр видео о похудении или внешности может восприниматься алгоритмом как проявление интереса и продвигать подобные материалы.

Еврокомиссия считает, что подобное повторное воздействие способно усиливать тревожные состояния, недовольство собственным телом, понижать самооценку, а также обострять имеющиеся расстройства пищевого поведения и иные психологические проблемы.

В комиссии также пришли к выводу, что TikTok не оценил риски подобных рекомендаций и не внедрил эффективные меры для их снижения.

По оценке Еврокомиссии, существующие инструменты контроля недостаточно эффективны. В частности, кнопка "Не интересно" не всегда позволяет пользователям изменить содержание ленты, поскольку алгоритм отдает приоритет времени просмотра, а не прямому желанию пользователя.

На данном этапе выводы комиссии носят предварительный характер. TikTok может представить письменные возражения.

В случае окончательного подтверждения нарушений комиссия может принять решение о несоблюдении платформой требований DSA и наложить штраф в размере до 6% от общего годового мирового оборота компании.