Həyəcan siqnalı verən təyyarə Rumıniyanın Otopeni şəhərində uğurla eniş edib
Digər ölkələr
- 06 noyabr, 2026
- 15:10
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Həyəcan siqnalı verən Praqa-Buxarest reysinin təyyarəsi Otopeni şəhərində (Buxarestdən 16 km şimalda yerləşir) Anri Koanda adına hava limanında uğurla eniş edib.
"Report" "Digi24"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı zəruri prosedurlara başlanılıb.
Bildirilib ki, göyərtəsində 102 sərnişin və 6 heyət üzvünün olduğu "TAROM" şirkətinin təyyarəsi daha əvvəl partlayış təhlükəsi barədə məlumat verib.
Son xəbərlər
07:35
Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilibDigər ölkələr
07:08
Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıbDigər ölkələr
06:34
Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaqDigər ölkələr
05:58
ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildiribDigər ölkələr
05:13
Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıbXarici siyasət
04:49
"Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurubRegion
04:35
NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıbDigər ölkələr
04:11
Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıbDigər ölkələr
03:47
Pedro Alyana Paraqvayın Prezidenti olubDigər ölkələr