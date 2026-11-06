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    Həyəcan siqnalı verən təyyarə Rumıniyanın Otopeni şəhərində uğurla eniş edib

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2026
    • 15:10
    Həyəcan siqnalı verən təyyarə Rumıniyanın Otopeni şəhərində uğurla eniş edib

    Həyəcan siqnalı verən Praqa-Buxarest reysinin təyyarəsi Otopeni şəhərində (Buxarestdən 16 km şimalda yerləşir) Anri Koanda adına hava limanında uğurla eniş edib.

    "Report" "Digi24"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı zəruri prosedurlara başlanılıb.

    Bildirilib ki, göyərtəsində 102 sərnişin və 6 heyət üzvünün olduğu "TAROM" şirkətinin təyyarəsi daha əvvəl partlayış təhlükəsi barədə məlumat verib.

    Həyəcan siqnalı Reys Sərnişin təyyarəsi
    Подавший сигнал тревоги самолет рейса Прага-Бухарест благополучно сел в румынском Отопени
    44 filmi
    44 filmi

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