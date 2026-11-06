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    Подавший сигнал тревоги самолет рейса Прага-Бухарест благополучно сел в румынском Отопени

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 14:58
    Подавший сигнал тревоги самолет рейса Прага-Бухарест благополучно сел в румынском Отопени

    Самолет рейса Прага-Бухарест, подавший сигнал тревоги, благополучно приземлился в аэропорту имени Анри Коанды в городе Отопени (расположен в 16 км к северу от Бухареста).

    Как передает Report со ссылкой на Digi24, начаты необходимые процедуры.

    Сообщается, что самолет компании TAROM со 102 пассажирами и шестью членами экипажа на борту ранее сообщил об угрозе взрыва.

    Угроза взрыва Румыния
    Həyəcan siqnalı verən təyyarə Rumıniyanın Otopeni şəhərində uğurla eniş edib
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