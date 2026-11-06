Подавший сигнал тревоги самолет рейса Прага-Бухарест благополучно сел в румынском Отопени

Самолет рейса Прага-Бухарест, подавший сигнал тревоги, благополучно приземлился в аэропорту имени Анри Коанды в городе Отопени (расположен в 16 км к северу от Бухареста).

Как передает Report со ссылкой на Digi24, начаты необходимые процедуры.

Сообщается, что самолет компании TAROM со 102 пассажирами и шестью членами экипажа на борту ранее сообщил об угрозе взрыва.