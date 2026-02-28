Azərbaycanın basketbol millisi səfərdə İrlandiya yığmasına qalib gəlib
Komanda
- 28 fevral, 2026
- 02:35
Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, Dublində İrlandiya komandasının qonağı olan Tahir Baxşıyevin baş məşqçisi olduğu yığma rəqibinə 76:75 hesabı ilə qalib gəlib.
Qarşılaşma "National Basketball Arena"da keçirilib.
Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl Şimali Makedoniya (49:87) və Lüksemburqa (90:95) uduzub. Komanda qrupda 4 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
03:46
Çili Çinin tibbi gəmisinə əhaliyə yardım etməyə icazə verməyibDigər ölkələr
03:34
İran zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarından imtina etməyə hazırdırDigər ölkələr
03:14
Rubio İranı əcnəbiləri haqsız yerə saxlayan ölkələr kateqoriyasına əlavə edibDigər ölkələr
02:44
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qafanda adları silinən kəndlərin ümumi sayı 100-ü keçirdiDaxili siyasət
02:41
Şamaxıda yenidən zəlzələ olubHadisə
02:35
Azərbaycanın basketbol millisi səfərdə İrlandiya yığmasına qalib gəlibKomanda
02:31
Tramp federal qurumlara "Anthropic" texnologiyalardan istifadəni qadağan edibDigər ölkələr
02:02
Foto
Külək Göygöldə evlərin damını dağıdıb, Şəmkirdə istixanalara ziyan vurubHadisə
01:50