Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Сборная Азербайджана по баскетболу одолела сборную Ирландии

    Командные
    • 28 февраля, 2026
    • 03:12
    Сборная Азербайджана по баскетболу одолела сборную Ирландии

    Мужская сборная Азербайджана по баскетболу провела очередной матч в отборочном этапе чемпионата Европы.

    Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Тахира Бахшиева в Дублине в гостях обыграла сборную Ирландии со счетом 76:75.

    Встреча состоялась на арене National Basketball Arena.

    Напомним, ранее сборная Азербайджана уступила командам Северной Македонии (49:87) и Люксембурга (90:95). С четырьмя очками команда занимает третье место в группе.

    сборная Азербайджана сборная Ирландии победа баскетбол
    Azərbaycanın basketbol millisi səfərdə İrlandiya yığmasına qalib gəlib

    Последние новости

    03:19

    МИД Ирана: напряженность между Пакистаном и Афганистаном представляет угрозу для региона

    В регионе
    03:12

    Сборная Азербайджана по баскетболу одолела сборную Ирландии

    Командные
    02:48

    В Шамахинском районе вновь произошло землетрясение

    Происшествия
    02:40
    Фото

    Сильный ветер повредил крыши домов в Гёйгёле и нанес ущерб теплицам в Шамкире

    Происшествия
    02:33

    Кямиль Хасиев: Перспективы мира никогда не были столь обнадеживающими, как сегодня

    Внешняя политика
    02:16

    Трамп запретил использование технологий Anthropic федеральными ведомствами

    Другие страны
    01:48

    В Пакистане заявили о ликвидации 297 афганских военных

    Другие страны
    01:16

    В Гаване велосипедный бум на фоне приостановления поставки топлива на Кубу

    Другие страны
    00:55

    Посол Азербайджана в Сербии: Зангезурский коридор следует рассматривать в более широком контексте

    Внешняя политика
    Лента новостей