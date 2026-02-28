Сборная Азербайджана по баскетболу одолела сборную Ирландии
Мужская сборная Азербайджана по баскетболу провела очередной матч в отборочном этапе чемпионата Европы.
Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Тахира Бахшиева в Дублине в гостях обыграла сборную Ирландии со счетом 76:75.
Встреча состоялась на арене National Basketball Arena.
Напомним, ранее сборная Азербайджана уступила командам Северной Македонии (49:87) и Люксембурга (90:95). С четырьмя очками команда занимает третье место в группе.
